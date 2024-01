“Ma che bello | non ce l’aspettavamo” Grande Fratello | sorpresa per Paolo e Letizia | abbracci e urla

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Momento indimenticabile alper, che non si aspettavano così tanto clamore. Invece devono abituarsi ad una nuova vita, infatti hanno ricevuto una comunicazione davvero importante che li ha resi estremamente felici. Stavano tutti per consumare il loro pranzo, quando all’improvviso i due concorrenti sono stati chiamati a gran voce. Si sono subito accorti che stava accadendo qualcosa di rilevante alsi sono fiondati verso il giardino. Una giornata quella del 19 gennaio che resterà per sempre impressa nei cuori dei gieffini, i quali sono ormai praticamente una coppia. In particolare la reazione più forte l’ha avuta la fotografa, che hato per la gioia immensa. Leggi ...

... credo, in questo momento storico, ritorna con grande forza, e va richiamato, il ruolo delle Università, della formazione culturale; di quelloil Rettore ha chiamato il mestiere piùdel ...L'imbarazzo ènella vita, ma non nel lavoro. E in questa stagione mi sono goduta tutto di più"... Penso ad Atos,interpreta Pilade: abbiamo festeggiato i suoi 86 anni tutti insieme. Ecco, non ...Dubai è una metropoli in continua trasformazione, una “città che sale” per dirla alla Boccioni maniera, artista che l’avrebbe dipinta come una musa. I profili vertiginosi degli edifici e delle struttu ...La Norvegia della natura selvaggia, dei troll e delle fate è una bellissima realtà. Il suono fragoroso delle cascate si alterna ai silenzi dei boschi profumati di resina, terre che incontrano il mare ...