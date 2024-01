Lutz Eigendorf | la morte di un “traditore”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Da quando lo sport è diventato tale con l’introduzione delle regole nei giochi che poi sono diventati popolari, questa stessa popolarità ha fatto sì che diventasse un elemento fondamentale della società. Esso ha finito per permeare tutta la nostra vita, arrivando anche a condizionarla, il più delle volte in senso positivo, con l’acquisizione, ad esempio, del linguaggio sportivo che da idioma di genere è diventato di uso comune. Tutta questa infiltrazione nelle stratificazioni sociali ha finito per coinvolgere anche la politica, per cui lo sport è diventato un mezzo di affermazione, molte volte per sbandierare successi che riuscissero anche a nascondere realtà sociali ben diverse. È quanto accadde nel quasi trentennio che va dal 1961 al 1989, e gli appassionati di storia avranno sicuramente identificato questo periodo con il muro di Berlino. La guerra, tutte le guerre, lascia sempre ...