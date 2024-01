Lutto in città | ci ha lasciato Roberto Verdelli

Leggi su lortica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nella giornata di ieri, Arezzo ha perso una figura di spicco, l’avvocato, 77 anni, noto non solo per la sua illustre carriera legale ma anche per la sua appassionata dedizione al tennis e alla Giostra del Saracino. Per oltre vent’anni,ha condiviso la sua attività professionale con l’amico e collega Paolo Ammirati, fondando uno studio che ha contribuito significativamente alla vita della. La sua presenza nell’ambito legale è stata un faro, guadagnandosi la stima e la fiducia di molti. Ciò che ha resoancora più noto è stata la sua fervente passione per lo sport e la Giostra del Saracino, dove ha ricoperto il ruolo di magistrato. Negli anni ’71 e ’72, ha fatto onore alla suanatale aggiudicandosi il titolo di campione toscano di tennis, una ...