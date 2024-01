L’ultima minaccia di Trump alla Corte Suprema | “Se verrò escluso dal voto ci sarà il caos”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un avvertimento che suona tanto come una. L’ex presidente Usa, Donald, si rivolgee afferma che sedaldel 2024 si potrebbe scatenare “ile la bolgia in tutta la nazione”. Un passaggio contenuto nelle argomentazioni presentate dagli avvocati del candidato repubblicanoUsa che dovrà esprimersi sulla sua immunità. Secondo il tycoon, la sua esclusione dal“priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani”.ha vinto il primodelle primarie, affermandosi con un netto vantaggio in Iowa. Primarie repubblicane,e ...

Nel mirino, soprattutto, i gruppi ambientalisti come '...di spesa per ripristinare lo stato dei luoghi' e ha contestato'uso ... Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con, ......Un provvedimento che si era reso inevitabile a fronte dell'...la verifica dei presupposti per avviare le procedure per'... ieri in sciopero con ladi trasformarlo in un blocco totale ...