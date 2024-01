L’ulltimo messaggio di Giulia Tramontano | “Lo lascio”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Unvocale mandato a un’amica È iniziato ieri, 18 gennaio, il processo ad Alessandro Impigniatiello a curato di aver ucciso la fidanzata. Emergono così nuovi dettagli e retroscena sulla vicenda. La, il 27 maggio, avrebbe mandato unvocale su Whatsappa a un’amica, dicendo: «Io lo. Andrò avanti con mio figlio». Ieri, Impigianietllo ha fatto una sorta di mea culpa, scusandosi, gesto ch comunque non ha impressionato la sorella Chiara. Quest’ultima ha detto: “Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura”. Leggi anche: Le parole di Impignatiello in udienza: “Chiedo scusa per la ...