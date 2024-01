Lucia Annunziata torna in tv a Che Tempo Che Fa

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 gennaio 2024)(US Rai)in tv. Domenica 21 gennaio sarà ospite di Fabio Fazio a CheChe Fa sul Nove. Entrambi, al termine della scorsa stagione, hanno lasciato la Rai creando molto rumore. Quello del conduttore fu in apparenza un congedo pacato dalla tv di Stato, ma di fatto il più significativo; quello dell’ex conduttrice di Mezz’Ora in Più, invece, un “arrivederci e grazie” che ha dato il la ad una sorta di fuggi fuggi generale da Rai 3 (sono seguiti Massimo Gramellini e Bianca Berlinguer): “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale Governo, né sui contenuti, né sui metodi. In ...