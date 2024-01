Luca Onestini primo eliminato del Gran Hermano Duo | lui non la prende bene

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’avventura dialDuo è stata piuttosto breve visto che è risultato essere ildi questa edizione. Infatti, l’influencer ha perso al televoto contro un’altra vecchia conoscenza dei reality italiani. La sua eliminazione ha spiazzato, in particolar modo il diretto interessato, che non è sembrato crederci, come si poteva notare dall’espressione facciale e dalle sue parole. E dopo la sua uscita dalla casa c’è stato anche un battibecco in studio tra suo fratello Gianmarcoe un’opinionista.Duo:esce sconfitto al televoto IlDuo è iniziato giovedì 11 gennaio 2024 ma dopo solo una ...

Luca Onestini non ha perso tempo al Gran Hermano Duo per far parlare di sé per vicende amorose. Infatti, seppur il programma sia appena iniziato, ci ... (anticipazionitv)

L’avventura di Luca Onestini al Grande Fratello Duo è durata quanto un gatto in tangenziale. A differenza della versione normale del reality, in ... (biccy)

“Non me lo merito”. Brutte notizie per Luca Onestini , si è appena saputo al Grande Fratello . Il ragazzo, che ha partecipato a due edizioni del ... (caffeinamagazine)

è il primo eliminato al GF Duo spagnolo dopo pochi giorni dallo 'start' . Lui non riesce a crederci e reagisce così, con stupore e anche un po' di stizza. Non se lo aspettava proprio. A ...Pensiamo a personaggi come, Soleil Sorge, Beatrice Valli, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Quanto prende Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel mondo dell'intrigante realtà televisiva ...Luca Onestini eliminato dal GF spagnolo dopo pochi giorni: il fratello Gianmarco furibondo, lite in diretta nello studio tv ...Luca Onestini Grande Fratello spagnolo finito qua. Non è durata molto questa sua esperienza televisiva al di fuori dei nostri confini che sembrava, invece, partita con ottime premesse. Si sa che il ...