Luca Onestini è il primo eliminato del Grande Fratello spagnolo | la reazione

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’avventura dialDuo è durata quanto un gatto in tangenziale. A differenza della versione normale del reality, in questa si arriva in casa in coppia e l’ex tronista è entrato in gioco con Ivana Icardi (che ha partecipato al GF di Barbara d’Urso). I due gieffini sono finiti al televoto e l’italiano ha avuto la peggio. Dalla sua faccia è evidente chenon si aspettasse di uscire, ma alla fine ha comunque fatto i complimenti ad Ivana e poi ha aggiunto: “Non credo di meritarmi di essere il“.: “No creo que merezca irme el primero” #GHDúoGala2 pic.twitter.com/u1xQr1KWcd — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2024 ¡Estos son los porcentajes definitivos! #GHDúoGala2 ...

Come annunciato il mese scorso da Mediaset Espana, Luca Onestini è uno dei concorrenti del Grande Fratello Duo. Il Gran Hermano Duo è un reality in ... (biccy)

In queste ore Luca Onestini è diventato un concorrente del Grande Fratello Duo in Spagna , ed è in coppia con un'ex di suo Fratello L'articolo Luca ... (novella2000)

Luca Onestini non ha perso tempo al Gran Hermano Duo per far parlare di sé per vicende amorose. Infatti, seppur il programma sia appena iniziato, ci ... (anticipazionitv)

Al Grande Fratello Duo Spagna partecipa Luca Onestini in coppia con l'ex suocera del fratello Gianmarco. Flirt con Mayka Rivera