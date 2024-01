Londra | le tenere immagini del baby gorilla con la mamma

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Allo zoo diè nato undi pianura occidentale in grave pericolo di estinzione. I guardiani dello zoo hanno monitorato la nascita tramite telecamere a circuito chiuso installate nelle tane. Ancora c'è da confermare il sesso del nascituro. Dopo soli 17 minuti, è stata vista la seconda madre Mjukuu che cullava il suo neonato, prima di lasciare che il resto del gruppo lo esaminasse.E' stato generato da Kiburi, arrivato allo zoo dida Tenerife nel novembre 2022 come parte di un programma internazionale di riproduzione conservativa. Il neonato rimarrà in stretto contatto con la madre per circa i primi sei mesi di vita. Il World Wildlife Fund (WWF) ha affermato che il bracconaggio e le malattie hanno portato il numero didi pianura occidentale, che sono sulla lista di conservazione in pericolo di ...

Ecco una serie di brand dad'occhio senza perdere di vista il guardaroba della stessa ... La designer, che ha creato il suo luxury brand a, si ispira allo stile delle lady contemporanee ...Lo zoo difesteggia la nascita di un piccolo, dolcissimo, gorilla di pianura occidentale . Del neonato, che entra a far parte del recinto del Gorilla Kingdom, non si conosce ancora il sesso. Nel video ...Del neonato, che entra a far parte del recinto del Gorilla Kingdom, non si conosce ancora il sesso. Nel video condiviso dallo zoo per celebrare l'evento, si vede mamma Mjukuu che dondola amorevolmente ...Mjukuu tiene dolcemente in braccio il suo piccolo appena nato, lo fa dondolare, lo abbraccia, lo culla con una delicatezza che sembra davvero "umana". Immagini tenerissime dallo zoo ...