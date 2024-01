L’OMS pubblica una guida sull’etica e la governance dell’IA per i modelli multimodali di grandi dimensioni

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hato una nuovae ladeidi(LMM), un tipo di tecnologia di intelligenza artificiale generativa (IA) in rapida crescita con applicazioni in ambito sanitario. Ladelinea oltre 40 raccomandazioni che devono essere prese in considerazione da governi, aziende tecnologiche e