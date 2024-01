Lombardia | iniziative a Lissone per ricordare dramma foibe ed esodo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo una pagina tra le più cupe della storia del nostro Paese, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio, come le tante vittime inghiottite dalle cavità carsiche dell'Istria e della Venezia Giulia, le, per volere del maresciallo Tito. Un orrore troppo a lungo negato, un'operazione di pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della, Federico Romani, è intervenuto alla presentazione dell'evento 'PerVenezia Giulia, Fiume, Pola e Dalmazia, dall'Unità d'Italia alle', promosso dal Gruppo Alpini di(Mb) in collaborazione con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Angvd) Monza e Brianza e con il patrocinio del Consiglio ...