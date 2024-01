Lombardia | Beduschi | ‘fondo eccellenze opportunità per patrimonio agroalimentare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (Adnkronos) – “Il fondo per lelanciato oggi dal governo è un’ottima soluzione per promuovere e sostenere la storia e la qualità del nostroagroalimentare. Rappresenta una grande occasione di crescita anche per le imprese di una regione come la, che eccelle sia nella produzione agricola sia nella trasformazione dei prodotti e nella ristorazione”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro, commenta la notizia del Fondo per il sostegno delledella gastronomia e dell’agroalimentare italiano presentato oggi dal ministro Francesco Lollobrigida. A partire dal 1 marzo, il fondo metterà a disposizione 76 milioni di euro, 20 dei quali per i giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e ...