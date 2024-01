Lo scherzo di Fiordaliso al Grande Fratello fa indispettire Beatrice | bacio “fake” tra Greta e Vittorio – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lodinella Casa delha fattoLuzzi. “Sapete chesi sono baciati in sauna ieri sera? Non so che tipo di, lei me lo ha detto. Erano soli”, ha spifferato Marina.alindispettita:tra? In effetti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.