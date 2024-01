Lo psicologo di Bibbiano chiede i danni a Selvaggia Lucarelli L' influencer campagna mediatica contro di me

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Claudio Foti, loassolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti ae a due quotidiani che hanno ospitato nove suoi articoli tra il 2019 e il 2021 un risarcimento di 320mila euro nell'ambito di una causa civile avviata davanti al Tribunale di Torino. I- si legge nell'atto di citazione visionato dall'AGI - vengono indicati come derivanti dalla diffamazione e della lesione dell'identità professionale del terapeuta finito "nell'angoscia di doversi confrontare con illazioni, pregiudizi, calunnie generate da parte di una dellepiù famose d'Italia". Tra i passaggi considerati diffamatori, ce n'è uno in cui l'autrice fa riferimento al ruolo di Foti nel suicidio di ...

AGI - Claudio Foti, lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano , chiede a ... (agi)

Lo psicologo Claudio Foti ha avviato una causa civile al tribunale di Torino per chiede re un risarcimento di 320mila euro per il caso Bibbiano (ilgiornale)

Claudio Foti lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano ha chiesto un ... (thesocialpost)

Bibbiano , lo psicologo Foti chiede i danni a Selvaggia Lucarelli Il terapeuta Claudio Foti , lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in ... (tpi)

...su, l'occasione è stata quella giusta per colpirmi e per ferirmi. Ho vissuto da impresentabile fino alla mia assoluzione del 6 giugno. Ho retto grazie alla mia professione dima mi ...La blogger citata anche da un ristoratore che ha chiuso l'esercizio e la accusa. La risposta: ...Il terapeuta Claudio Foti, lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano, ha chiesto a Selvaggia Lucarelli e a due quotidiani che ...Le dichiarazioni dello psicoterapeuta Claudio Foti a commento della causa civile che ha avviato in tribunale a Torino, con l'assistenza dell'avvocato Luca Bauccio, contro Selvaggia Lucarelli.