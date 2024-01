Livorno Sieropositivo prova a donare sangue | Avis Toscana | il sistema dei controlli ha funzionato

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “L’efficienza del Centro Trasfusionale diha permesso di evitare conseguenze drammatiche. La brutta, bruttissima, vicenda diè la conferma che ilfunziona ed è sicuro, sia per chi dona sia per chi riceve”. Così Claudia Firenze, presidente di, interviene in merito all’inchiesta che vede indagato un militare che si è recato al Centro Trasfusionale diperil, ma dai test preliminari alla donazione è stato scoperto essere. “C’è un’indagine in corso – dice Firenze – lasciamo che gli inquirenti facciano il loro lavoro. Ma dal punto di vista generale sono da sottolineare due punti: l’utilità della prima donazione differita e cioè il doppio step ...