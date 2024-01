Liverpool | Klopp sull’infortunio di Salah | “Aspettiamo gli esami”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il tecnico delJurgenè in ansia per le condizioni di Mohamed, uscito ieri per infortunio durante Egitto-Ghana in Coppa d’Africa: “Non sappiamo molto, ho parlato con lui ieri sera e basta. Faranno ulteriori accertamenti e ne sapremo di più. Era un po’ sotto shock, ha sentito qualcosa e sappiamo che difficilmente Momo esce dal campo o ha bisogno di uscire, per cui qualcosa è successo ma ad oggi non ho altre informazioni“. Sulla possibilità che lo staff medico del club si rechi in Costa d’Avorio l’allenatore dei Reds non risponde: “Vedremo, dipende dagli esiti. Farà ecografia e risonanza e allora sapremo cosa c’è e cosa fare, ma ancora è troppo presto“. SportFace.