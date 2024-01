LIVE – Valencia-Olimpia Milano 84-72 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida per la 22^ giornata dell’di. La formazione di coach Messina è attesa da quella che si può considerare un’ultima chiamata in ottica quantomeno play in. Dopo un avvio di stagione deficitario, la rimonta, complicata dal problema infortuni ancora tutt’altro che risolto, è stata rallentata dalla sconfitta contro la Stella Rossa. Anche gli spagnoli non passano un buon momento, essendo reduci da tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 19 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL ...