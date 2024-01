LIVE Valencia-Olimpia Milano 21-19 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | +2 spagnolo a fine primo quarto

Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi Programma delle partite del 17 ... Nella Copa del Rey invece troviamo- Celta Vigo aprire alel 20 quindi alle ore 21 il Real ...Eagles 2 - 1 (Finale) Almere City - Sittard 1 - 2 (Finale) PSV - Twente 3 - 1 (Finale) SPAGNA COPA DEL REY- Celta Vigo 1 - 3 (Finale) Osasuna - Real Sociedad 0 - 2 (Finale) Girona - ...Per la 22a giornata della stagione regolare dell'EuroLeague 2023-24, l'Olimpia Milano è volata giovedì alla volta di Valencia e sarà in campo a La Fonteta per ...Per la 22a giornata della stagione regolare dell'EuroLeague 2023-24, l'Olimpia Milano è volata giovedì alla volta di Valencia e sarà in campo a La Fonteta per ...