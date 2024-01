LIVE Sinner-Baez 6-0 | 6-1 | 6-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro lascia le briciole all’argentino

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 LA CRONACA DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATOCON GLI OTTAVI AGLIJANNIK: “BUONA PREPARAZIONE, MA ATTENDO CONFERME” 04.15 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 04.13torna agli ottavi di finale degli, dopo la sconfitta con Tsitsipas di 12 mesi fa. Al prossimo turno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 15-15 Prima ad uscire vincente per l’azzurro . 0-15 Brutto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 15-0 Si spegne a metà rete il dritto in corsa di Baez. 5-1 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 0-15 Termina in rete il rovescio dell’italiano, più ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 30-30 Risposta d’incontro per Sinner, che poi trova ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 4-3 Gioco Baez: termina in corridoio il dritto ... (oasport)

Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky SONEGO - ALCARAZIL TABELLONE E I POTENZIALI RIVALI DIAGLI AUSTRALIAN OPEN Sono cominciati gli Australian Open (......unastreaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento) , Sky Go e DAZN . In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match trae ...Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024, primo torneo stagionale dello Slam. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile supera l ...AUSTRALIAN OPEN - Un'altra grande prestazione per il numero 4 del mondo, che regola Sebastian Baez in tre comodi parziali e torna agli ottavi di finale.