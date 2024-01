LIVE Sinner-Baez 6-0 | 6-1 | 2-2 Australian Open 2024 in DIRETTA | l’argentino si salva in apertura di terzo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 30-30 Risposta d’incontro per, che poi trova l’incrocio delle righe. 30-15 CHE PUNTO!!vince uno scambio da 33 colpi, giocando prima un rovescio lungolinea e poi uno strettino di dritto favoloso. 15-15 Errore in risposta di, che non trova il campo in lunghezza. 0-15 Termina in corridoio il dritto di, che aveva provato ad aprire il campo. 2-2 Gioco: ace, il quinto del match per l’italiano. 40-30 Si spegne in rete il dritto di. 40-15 Errore in risposta di, che non riesce a gestire la seconda. 30-15 Prima al centro vincente per l’azzurro. 15-15 Risposta profonda ...