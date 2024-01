LIVE Sinner-Baez 6-0 | 3-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 9.00 15-15 Prima ad uscire vincente per. 0-15 Brutto errore dell’italiano, che spedisce in rete lo smash. 3-1: l’argentino si difende come può, ma è costretto ad arrendersi allo schiaffo al volo dell’italiano. Seconda 40-A Favoloso passante in corsa giocato dall’italiano, che punisce l’avversario, lento nell’avvicinarsi a rete. 40-40 Prima al centro vincente per l’argentino. 30-40 Muore in rete la palla corta tentata da, il quale aveva allontanato bene dalla linea di fondo campo l’avversario. 30-30 Secondo dritto consecutivo sbagliato dall’italiano. 15-30 Si stampa sul nastro il dritto di, che aveva provato ad essere ...