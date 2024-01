LIVE Senegal-Camerun | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Mané sfida Ngamaleu!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Mendy; Jakobs, A.Diallo, Koulibaly, Diatta; Gueye, P.M.Sarr, L.Camara; Mane, H.Diallo, I.Sarr.(4-3-3): Onana; Tolo, Wooh, Castelletto, Tchato; Anguissa, Kemen, Neyou; Koudou, Ngamaleu, Magri. 17.30 Buon pomeriggio e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, KoulibalyAnguissa. Questa giornata mette di fronte nel girone C i campioni in carica dele il ...