LIVE Senegal-Camerun | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | i Leoni indomabili contro quella della Teranga

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Koulibaly sfida Anguissa. Questa giornata mette di fronte nel girone C i campioni in carica dele il, un match già decisivo per le sorti del gruppo. Nella gara d’apertura, ilsi è imposto facilmente sul Gambia col risultato di 3-0 con i goal di Gueye all’inizio del match e alla doppietta di Lamine Camara nel secondo tempo. Posizione diversa per il, che non è andato oltre il pareggiola Guinea. Dopo l’iniziale svantaggio siglato da Bayo, i ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 20.45 Atalanta - Frosinone SERIE C 20.14 gennaio 2024 Programma delle partite del 15 gennaio 2024 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP- ...PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 GENNAIO 2024 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi AFRICA AFRICAN NATIONS CUP- Gambia 3 - 0 (Finale) Camerun - Guinea 1 - 1 (Finale) ...La partita Senegal - Camerun di venerdì 12 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata giornata del girone C d ...Présent, ce jeudi 18 janvier, en conférence de presse, l'attaquant camerounais du Damac FC, Georges-Kévin Nkoudou a annoncé les couleurs du match devant ...