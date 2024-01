LIVE Senegal-Camerun 2-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Castelletto di testa riapre la partita!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Assalto finale del. 86? Ad un passo dal pareggio il, Koudou in spaccata non trova l’impatto con il pallone davanti al portiere. 84? Goooooooooooooool,, ditrova il secondo palo,2-1. 82? Fuori H. Diallo e I.Sarr, dentro I.Ndiaye e N.Jackson nel. 80? Ntcham dentro, fuori Neyou nel. 78? Pronti altri cambi nel. 76? Deluso sugli spalti il grande ex Inter e Barcellona, Eto’o. 74? Fuori Ngamaleu, dentro Moumbagna nel. 72? Dentro I.Gueye, fuori M.Sarr nel. 70? Gooooooooooooooooooooooool, H.Diallo, in scivolata chiude la partita mettendo in ...