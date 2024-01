LIVE Senegal-Camerun 2-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | raddoppia Diallo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Gooooooooooooooooooooooool, H.Diallo, in scivolata chiude la partita mettendo in rete un assist di Sarr,2-0. 68? Partita che vive la sua fase decisiva. 66? Anticipato Sarr in contropiede. 64? Mendy perde il pallone pericolosamente, si salva ilgrazie a Koulibaly. 62? Diallo torna in campo. 60? Fallo in attacco del. 58? Problemi fisici per il difensore Diallo. 56? Ammonito A.Diallo per perdita di tempo. 54? Rischia Castelletto di regalare a Mané davanti al portiere la palla. 52? Kemen di testa non trova la porta. 50?che prova a tenere il baricentro alto. 48? Ammonito Castelletto, fallo su Diallo. 46? Inizia il secondo tempo! 18.53meritamente in vantaggio, ...