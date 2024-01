LIVE Senegal-Camerun 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Manè sfiora il raddoppio

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? P.Sarr lancia, ma il pallone è troppo lungo. 37? Mané sbaglia il calcio d’angolo. 35? Destro di Mané chela rete, respinta di Wooh. 33? Fase di stanca del match. 31? La sconfitta per ilpotrebbe essere molto pericolosa in chiave qualificazione. 29? Momento del cooling break. 27? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 25?che gestisce il pallone senza particolari problemi. 23?che dovrebbe alzare il ritmo per creare qualche problema al. 21?che alza il baricentro. 19? Fuorigioco di Sarr in contropiede. 17?che deve reagire per non crollare sotto i colpi del. 15? ...