LIVE Sci di fondo | Sprint Oberhof 2024 in DIRETTA | tris di Svahn tra le donne! Pellegrino e gli altri azzurri fuori nei quarti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49. Tra poco al via la finale maschile. Questi i protagonisti: VALNES Erik NOR EVENSEN Ansgar NOR AMUNDSEN Harald Oestberg NOR OGDEN Ben USA GROND Valerio SUI JOUVE Richard FRA 16.46: A seguire Skistad, Gimmler e Ribom 16.44. Imprendibile Linnche fa volata di testa e non lascia scampo ad una ottima Karlsson che chiude seconda, terzo posto per Sundling, ancora una tripletta svedese. tre sono anche le vittorie della leader di Coppa del Mondo di specialità 16.43: Se ne vanno le tre svedesi 16.42: Sundling avanti nella prima salita, alle sue spalle Skistad 16.38: Queste le protagoniste della finale femminile: 1 SUNDLING Jonna SWE 3 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 1Linn SWE 2 KARLSSON Frida SWE 2 RIBOM Emma SWE 3 GIMMLER Laura GER 16.36: Ancora Norvegia con Northug che ...