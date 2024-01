LIVE Sci di fondo | Sprint Oberhof 2024 in DIRETTA | qualificati Pellegrino e Mocellini! Monsorno e Ganz ai quarti tra le donne

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47: Tra poco la composizione deidi finale che scatteranno alle 15.30. Questi ifemminili: 1 SUNDLING Jonna SWE 2 MATINTALO Johanna FIN 3 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 4 STEINER Desiree SUI 5 JANATOVA Katerina CZE 6Caterina ITA 1 SVAHN Linn SWE 2 KARLSSON Frida SWE 3 BRENNAN Rosie USA 4 KYLLONEN Anne FIN 5 CARL Victoria GER 6 OLKKONEN Tiia FIN 1 DIGGINS Jessie USA 2 JOENSUU Jasmi FIN 3 WENG Tiril Udnes NOR 4 QUINTIN Lena FRA 5 KERN Julia USA 6 RYDZEK Coletta GER 1 LUNDGREN Moa SWE 2 RIBOM Emma SWE 3 HENNIG Katharina GER 4 KAHARA Jasmin FIN 5 BERANOVA Tereza CZE 6 SMITH Samantha USA 1 STENSETH Ane Appelkvist NOR 2 LYLYNPERA Katri FIN 3 GIMMLER Laura GER 4Nicole ITA 5 DAHLQVIST Maja SWE 6 MYHRVOLD Mathilde 13.45: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese 12.36: Nelle due Sprint il cliché è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese 12.36: Nelle due Sprint il cliché è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09: appuntamento alle 13.25 per la qualificazione maschile. 13.07: Saranno 2 le azzurre al via della ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 13.41 A caldo l’amarezza per Schieder è tanta, ma a mente fredda ci ... (oasport)

... dieci anni fa, fu il teatro di una delle sue prime "epifanie" sul grande palcoscenico dello...30 e seconda alle 13, in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che intiming su sito e app ...Ile la diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza per la prima delle due ...Federica Brignone è pronta a blindare il primo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante. Nella prova di Jasna la valdostana cercherà la terza vittoria stagionale nella specialità, la quarta ...Percorrere a tutta velocità con una mountain bike la più pericolosa e prestigiosa pista di sci tra salti e acrobazie Impensabile, sì ma non per tutti. Il fenomeno austriaco del freestyle mountain bik ...