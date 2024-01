LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | si comincia dopo la nebbia! Paris n 7 | Schieder sogna

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.33 La gara è chiaramente compromessa per Hemetsberger, paga 2.45 al quinto intermedio. 12.32 Un po’ largo alla Steilhang l’austriaco. Poi finisce nelle reti all’imbocco del Brückenschuss, riuscendo incredibilmente a non cadere! 12.32 1’57?11 il tempo di Rogentin. Tocca all’austriaco Daniel Hemetsberger. 12.31 Pista, neanche a dirlo, preparata in maniera impeccabile. 12.31 Attenzione al Brückenschuss, una lunga stradina dove conta la scorrevolezza e che fa sempre la differenza. 12.30 Iniziata ladi! In pista lo svizzero Rogentin sulla mitica Streif. 12.29 C’è luce piatta, le condizioni che, dobbiamo dirlo per trasparenza,non ama molto da quando si infortunò nel 2020. 12.27 ...