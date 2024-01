LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | Schieder sul podio | ma la vittoria era a 5 centesimi

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA13.41 A caldo l’amarezza perè tanta, ma a mente fredda ci renderemo conto di quanto questosia importante per questo ragazzo di 28 anni, che ora dovrà confermarsi anche su altre piste. 13.40 Sarrazin incassa la terzastagionale, la quarta in carriera considerando anche il parallelo di tanti anni fa. Da non credere la storia di questo mediocre gigantista transche, dopo essersi dedicato alla velocità, in meno di due anni è diventato uno dei primi due discesisti del mondo. 13.39 La classifica dopo i primi 30: Cyprien Sarrazin (Francia) 1’55?75 Florian(Italia) +0.05 Marco Odermatt (Svizzera) +0.34 Ryan Cochran-Siegle (USA) ...