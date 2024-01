LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | Paris per ora è 2° a 0 12 da Alexander

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.50 Perde tanto Odermatt al Brückenschuss. Gli restano appena 0.03 al quinto rilevamento. Ma da qui può fare la differenza…. 12.49 Micidiale lo svizzero al Karussell. Mezzo secondo di vantaggio al secondo intermedio! 12.49 Odermatt si sbilancia alla Mausefalle. 12.48 Sesto a 1.38 Crawford. Occhio che ora la visibilità è decisamente migliorata, il cielo è sereno ed è spuntato il sole. Proprio quando sta per partire il favorito n.1: Marco Odermatt. 12.48 Crawford lento al Brückenschuss, 3 decimi di ritardo al terzo intermedio. 12.47 Crawford perfetto al Karussell, dopo aver perso qualcosa di troppo sul salto della Mausefalle. 12.46 Kriechmayr vanifica una grandissima gara tra il salto dell’Alte Schneise e la Hausbergkante. All’arrivo è terzo a soli 14 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 12.33 La gara è chiaramente compromessa per Hemetsberger, paga 2.45 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese 12.36: Nelle due Sprint il cliché è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese 12.36: Nelle due Sprint il cliché è ... (oasport)

... dieci anni fa, fu il teatro di una delle sue prime "epifanie" sul grande palcoscenico dello...30 e seconda alle 13, in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che intiming su sito e app ...Ile la diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza per la prima delle due ...Federica Brignone è pronta a blindare il primo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante. Nella prova di Jasna la valdostana cercherà la terza vittoria stagionale nella specialità, la quarta ...Percorrere a tutta velocità con una mountain bike la più pericolosa e prestigiosa pista di sci tra salti e acrobazie Impensabile, sì ma non per tutti. Il fenomeno austriaco del freestyle mountain bik ...