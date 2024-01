LIVE Inter-Lazio | semifinale di Supercoppa | cronaca e risultato in diretta

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è l’incontro valido per ladiitaliana: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenato da Maurizio Sarri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane, si gioca all’Al -Awwal Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 20.00) 19.30 Mezz’ora al calcio d’inizio didiitaliana. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, ...

Inter-Lazio si gioca per le semifinali della Supercoppa Italiana 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della ... (inter-news)

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...... nel prossimo turno potrebbe arrivare il temporaneo sorpasso sull', impegnata in Supercoppa ... LE NEWS DI OGGICYRIL NGONGE al Napoli (dal Verona) Firma e partenza per Riyad insieme a ...L’Inter avrà un possesso superiore, la Lazio deve stare molto attenta e provare a ripartire. Solo così può vincere una gara davvero molto complicata».Queste le formazioni di Inter-Lazio, gara valida per la seconda semifinale di Supercoppa italiana in programma alle ore 20:00. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, ...