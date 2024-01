LIVE Inter-Lazio 3-0 | Frattesi chiude i conti | finale in tasca!

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è l’incontro valido per la semidi Supercoppa italiana: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenato da Maurizio Sarri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane, si gioca all’Al-Awwal Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-0 82? Anche Sarri effettua un altro cambio: entra Hysaj ed esce Lazzari. 80? Da tradizione, Inzaghi sostituisce l’ammonito: fuori Calhanoglu e al suo posto entra Asllani. 78? Ammonito Calhanoglu per fallo su Isaksen. 77? RIPARTE IL GIOCO. 76? GIOCO FERMO: Lazzari colpito nei gioielli di famiglia dalla botta forte di Calhanoglu. 73? Due cambi ancora ...

... cronaca, tabellino e direttadella partita di stasera La cronaca, sintesi e direttadella partitaLazio: valevole per la Supercoppa Italiana 2023/2024 SEGUI LA DIRETTADIAll'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...INTER-LAZIO 2-0 (17' Thuram, 50' Calhanoglu (R)) LIVE MATCH 81' - La legge di Inzaghi non perdona: Calhanoglu appena ammonito viene rimpiazzato da Asllani. 79' - ...INTER-LAZIO 2-0 (17' Thuram, 50' Calhanoglu (R)) LIVE MATCH 73' - Cambia l'attacco per l'Inter: Arnautovic e Sanchez dentro per Thuram e Lautaro. 72' - ...