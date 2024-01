LIVE Inter-Lazio 2-0 | traversa di Lautaro Martinez | sfortunato!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è l’incontro valido per la semifinale di Supercoppa italiana: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenato da Maurizio Sarri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane, si gioca all’Al-Awwal Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 58? TRIS VICINO! Thuram scarica per, che tira un proiettile sul primo palo. Fuori di niente. 57? Ci prova Felipe Anderson dalla distanza, tiro alto del brasiliano. 51? Doppio cambio: escono Guendouzi e Cataldi, entrano Luis Alberto e Rovella. 51? SECONDA!! Incredibile ...