LIVE – Discesa maschile Kitzbuehel 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ile latestuale delladi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza per la prima delle due gare veloci del weekend austriaco sulla celebre Streif. Si tratta di Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Gli uomini da battere sono il campionissimo elvetico Marco Odermatt e il transalpino Cyprien Sarrazin, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime settimane. Assente, invece, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. PARTENZA POSTICIPATA ALLE 12:30 Quest’ultimo, infatti, si è infortunato pochi giorni fa in occasione della seconda ed ultima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30: Chiudiamo qui il nostro LIVE e appuntamento a domani per la seconda Prova cronometrata. 13.26: I ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30: Chiudiamo qui il nostro LIVE e appuntamento a domani per la seconda Prova cronometrata. 13.28 La ... (oasport)

Ile la diretta testuale dellamaschile di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino . Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza per la prima delle due ...Mi ha detto 'dopo Sanremo è tutto in, puoi fare anche il Madison Square Garden'. Leggi ... Queste le date deiestivi 15 giugno - Messina Stadio Franco Scoglio 21 giugno Napoli Stadio Diego ...Percorrere a tutta velocità con una mountain bike la più pericolosa e prestigiosa pista di sci tra salti e acrobazie Impensabile, sì ma non per tutti. Il fenomeno austriaco del freestyle mountain bik ...Prima discesa maschile di Kitzbuehel che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.30 con il servizio di live timing FIS. Il tre volte campione olimpico, che si è ritirato in maniera ...