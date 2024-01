LIVE Dakar 2024 | ultima tappa in DIRETTA | Ricky Brabec campione tra le moto! Sainz vicino al traguardo e al successo finale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 AUTO – Dopo 70 km Sebastien Loeb è il più veloce con un vantaggio di 1’40” su Dumas e 1’50” su Serradori. A quel rilevamentopaga 4’10” dal francese, De Mevius (2° nella generale con 10 minuti di margine su Loeb) 2’17”. Nel frattempo transitano ali primi due equipaggi, con De Mevius più veloce di Chicherit per 20?. 9.30 CAMION – Iniziata l’frazione anche per questa categoria: in testa all’intermedio dei 33 km c’è Loprais con appena cinque secondi di Macik. Quest’ultimo ha in pugno il. 9.03 QUAD – Il titolo va all’argentino Manuel Andujar che è arrivato a soli 15 secondi di ritardo da Alexandre Giroud nell’, ma riuscendo comunque a ...

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 CAMION – La risposta arriva subito! Macik recupera terreno e arriva al penultimo KP per primo! Il ceco segna 4:00:13 precedendo Loprais, secondo a 2:08. Da ...Dakar 2024: Tappa 8 – Schiumarini e Succi tra dune altissime Andrea Schiumarini e Andrea Succi dominano le alte dune chiudendo in 11° posizione in classe Ultimate T1.2 e portandosi… Leggi ...