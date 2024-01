LIVE Dakar 2024 | ultima tappa in DIRETTA | Ricky Brabec campione tra le moto! Sainz vicino al titolo tra le auto

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.35 CAMION – Il via dei mezzi pesanti nella2025 sarà alle 08.52 italiane. 08.34 QUAD – Al rilevamento dei 130 km il francese Alexandre Giroud guida le fila in 1:35:08 a precedere l’argentino Manuel Andujar (1:35:53) e lo slovacco Varga (1:49:24). 08.30– Diamo un aggiornamento più completo per il km 33, con lo svedese Ekstroem al comando con la sua Audi in 21:09 a precedere la Mini del polacco Holowczyc (22:04) e la Toyota di De Mevius (22:21). Indietroin 13ma posizione in 23:22, che ha scelto di partire in maniera controllata e non correre rischi. 08.06 QUAD – Al rilevamento dei 70 km il francese Alexandre Giroud guida le fila in 52:44 a precedere l’argentino Manuel Andujar (53:09) e lo slovacco Varga (1:00:18). 08.04...