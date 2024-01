LIVE Cobolli-De Minaur 3-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | primo set per l’australiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Servizio e rovescio lungolinea a segno. 40-0 Servizio vincente dell’azzurro. 30-0 Buona battuta dell’italiano. 15-0 Nastro di, palla nel campo di De. Inizia il secondo set conin battuta. 9.55sta facendo troppa fatica con la battuta. Ha messo in campo il 67% di prime, neanche male, però il problema è che ha raccolto appena il 44% dei punti. 9.54 Non ha sfigurato, tutt’altro. Chiaramente sta giocando contro un avversario più forte, che probabilmente ha raggiunto l’apice della carriera. Dovrà provare a prendersi sempre più rischi, sperando nel contempo in un piccolo calo dell’o. 3-6 Ace al centro.set per De ...