LIVE Cobolli-De Minaur 3-6 | 3-6 | 0-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | tante occasioni avute ma azzurro sotto 2 set a 0

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Kick e dritto in controbalzo vincente! 30-15 Prima e rovescio incisivo! 15-15 Non entra il passante di dritto del romano. 15-0 Prima vincente di Flavio. 1-0 Ace (4°). 40-15 Prima vincente. 30-15 Prova a entrare di dritto in risposta, finisce lungo il colpo di. 15-15 La risposta lungolinea sulla riga! 15-0 Aveva preso alla grande la rete, ma errore con la volèe di dritto. Serve l’aussie per 1° nel terzo. De6-3, 6-3. Serve&volley che non va a segno. Tantissimesul servizio dell’dal tennista, che però complice un ottimo Denon è riuscito a sfruttare. La partita non è finita, serve ...