LIVE Biathlon | Short Individual femminile Anterselva in DIRETTA | si parte alle 13 40 | Vittozzi per guadagnare sulle dirette rivali C’è parecchio vento

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA 13.22 Il format di gara che andremo a vedere è nuovo introdotto per la prima volta nella stagione 2018-2019 nei circuiti minori (c’è un precedente in Coppa del Mondo a Canmore), e si tratta di una forma abbreviata della garae classica, tanto che la gara di oggi varrà per la classifica di specialità dell’e. Ci saranno 5 giri sugli sci e 4 poligoni, sempre nell’ordine a terra-in piedi-a terra-in piedi, ma a differire saranno la lunghezza di ciascun giro e la penalità cronometrica inflitta per ciascun errore al tiro. Si percorreranno 12.5 km invece che 15, e un errore al poligono graverà sul tempo totale con una penalità di 45? anziché di 60?. 13.20 Buongiorno amiche/i di OA Sport e benvenute/i ...