LIVE Biathlon | Short Individual femminile Anterselva in DIRETTA | Haecki vince per la prima volta in carriera! Wierer miglior italiana | 13ma appena davanti a Vittozzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.01 Chiude la sua gara Sara Scattolo, che all’esordio in Coppa trova l’11/20 al poligono ed è nelle retrovie a 8’39” dalla testa. 15.00 Lien è in lotta con Preuss nell’ultimo giro per l’ottava piazza,, la norvegese con il pettorale 97 è l’ultima atleta interessante in pista. 14.58 Per la generale invece tutto cristallizzato, certo oggi la sappadina doveva recuperare punti per tornare prepotentemente in corsa, ma con tre tappa alla fine ancora tutto è possibile. Al traguardo Tandrevold, pettorale giallo, è 11ma, mentre Braisaz, seconda in classifica, sprofonda in 39ma posizione con 6 errori totali. 14.56 Si ferma a quota 5 la striscia di podi consecutivi nella provae di, l’azzurra probabilmente perderà il pettorale rosso. Ma per la ...