l’iPhone non chiama | qualche soluzione comune

Leggi su chiccheinformatiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Vi potrebbe capitare di non riuscire a effettuare o riceverete sul, come mai succede questo? Qual è laper risolvere il problema? Cerchiamo di capire assieme delle possibili soluzioni. Non riesco ad effettuare o riceverete sul: possibili soluzioni Ecco: Contatta l’operatore telefonico Quando contattate il tuo operatore, verifica che: Il vostro account sia configurato per l’uso con. Non ci siano interruzioni del servizio nella vostra zona. L’account non sia bloccato per motivi di fatturazione. Lete non presentino errori sul sistema dell’operatore telefonico. Controllate la presenza di aggiornamenti del servizio A differenza di alcuni Brand, ...