L'Inter va in finale di Supercoppa Lezione di Inzaghi a Sarri | dominata la Lazio 3-0

Troppa , Troppa Inter per questa Lazio ai minimi termini e non c’è mai partita nella seconda semi finale della Supercoppa Italiana. In finale ci ... (sportface)

...italiana a Riyad contro l'. Sono stati proprio i nerazzurri di Inzaghi ad andare subito in vantaggio grazie a un gol di Thuram, per poi raddoppiare grazie a Calhanoglu su rigore. Con una...All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio ladella Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...entrato al posto di Barella (che rimane diffidato in vista della gara in campionato con i viola), nel finale segna anche il terzo gol nerazzurro. Immobile all'89' prova a riaprire la gara ma il gol ...(Adnkronos) - L'Inter batte la Lazio per 3-0 a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in programma lunedì 22 gennaio contro il Napoli, che ieri ...