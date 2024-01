L’inferno di Guendalina Tavassi con l’ex marito Umberto | “Mi ha picchiata con una mazza da baseball”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ripetuti episodi di violenza perpetrati utilizzando anche una «da» sono stati denunciati, davanti ai giudici del Tribunale Monocratico di Roma, da, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Artefice delle violenze, secondo la testimonianza della donna anticipata da Il Messaggero,D’Aponte. L’imprenditore 38enne è imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento «Mi ha inseguito con unadae mi ha preso a bastonate in testa», ha affermato in aula lache ha raccontato un’escalation di brutalità nel corso della relazione con l’uomo sposato nel 2013 – i due si erano conosciuti su un ...