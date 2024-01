Liceo del made in Italy | saranno 120 gli indirizzi attivati dal 2024-25 Frassinetti | “Risultato più che soddisfacente” Iscrizioni dal 23 gennaio

206, recante "disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ", è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il ... (247.libero)

... non solo ricorrendo alle Academy offerte dai grandi marchi, ma anche percorsi che, dalper ... con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenzamade in ...Sabato 20 Gennaio 2024 inizia per il 2anno consecutivo il "Progetto Jazz e Nuovi Linguaggi Musicali " aperto a tutti gli alunni"da Vinci" e agli utenti esterni che ne faranno richiesta . Molte le novità di questa nuova edizione. Per il corrente anno il Docente di "Strumenti ritmici jazz" non sarà più un esperto ...Sono 120 le scuole che hanno attivato il Liceo del Made in Italy in funzione dal prossimo anno scolastico. A renderlo noto è il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti. Ieri scadevano i ...Luana Ilardo, figlia del Luigi, ucciso nel maggio del ‘96 perché stava collaborando con lo Stato, è stata la protagonista dell’incontro tenuto stamattina al liceo Einaudi con gli studenti delle scuole ...