Lega Navale Italiana di Salerno in lutto | è scomparso il presidente Fabrizio Marotta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) "Il direttivo ed i soci tutti della sezione della Lega Navale Italiana di Salerno sono addolorati per la morte del caro Fabrizio Marotta e piangono la perdita di un leader e un amico sincero che incarnava i valori del nostro sodalizio e che lascia un'impronta indelebile su tutta la nostra associazione". Così in una nota la LNI di Salerno. "Il nostro pensiero – scrive – va alla famiglia di Fabrizio Marotta, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nella consapevolezza che il suo impatto positivo continuerà a vivere attraverso il nostro impegno continuo per la missione che lui ha tanto amato. In onore del caro Fabrizio Marotta,

Lutto alla Lega Navale Italiana di Salerno e nel panorama sportivo salernitano, per la scomparsa del presidente Fabrizio Marotta. Aveva 47 anni. "Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa del presidente Fabrizio Marotta" Salerno. Una brutta notizia che ha sconvolto il mondo dello sport salernitano e non solo. La Lega Navale Italiana piange la scomparsa di Fabrizio Marotta: punto di riferimento per la disciplina e in generale per il mondo del mare, la sua figura è stata tra le più influenti del panorama sportivo. È morto, all'età di 47 anni, Fabrizio Marotta, il presidente della Lega Navale italiana di Salerno. «La sua dedizione straordinaria e il suo impegno instancabile