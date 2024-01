Lecce-Juventus | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La partita frachiude il programma della 21ª Giornata di Serie A. I salentini proveranno a invertire un trand che li vede da 4 giornate senza vittorie. Non sarà facile contro unain grande forma e pronta ad approfittare di un turno di stop dell’Inter (impegnata in Supercoppa) per prendersi la vetta solitaria. Vediamo i dettagli della partita.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Squalificati: nessuno Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Sansone, Touba All. D’Aversa(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, ...

partita difficile, vogliamo prima di tutto confermare il distacco dal quinto posto" . ...La capacità di stravolgere le situazioni è uno dei lati più affascinanti del calcio e proprio uno di quegli stravolgimenti si sublimerà in. Protagonista , che poco più di un anno fa al Via del Mare si infortunò e perse il posto da titolare a vantaggio di Nicolò Fagioli , entrato al suo posto e autore del gran gol della ...“Quella di Allegri era solo una battuta, incredibile, straordinaria da buon toscano… Voleva sdrammatizzare le polemiche. Noi stiamo guardando il quinto posto, vogliamo restare lontani dal quinto posto ...Le strade in campionato di Inter e Juventus per un mese abbondante saranno caratterizzate dall'asterisco del recupero che i nerazzurri dovranno disputare contro l'Atalanta, ma in casa bianconera si pr ...