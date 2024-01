Le strane convergenze tra il Piano casa di Salvini e quanto accade nella progressista Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Come è noto dallo scorso 19 dicembre 2023 e in ultimo il 16 gennaio 2024, sono in corso i lavori per definire quello che il ministroha indicato come un imponente “” a partire dal 2025. A volte i titoli non dicono tutto, anzi, possono essere fuorvianti. Già nel comunicato della riunione del 19 dicembre 2023 il ministroalzava un polverone affermando che il Mit aveva già previsto di investire nei prossimi anni 100 milioni per finanziare alcune attività: il recupero del patrimonio immobiliare esistente e riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica; la destinazione ad edilizia residenziale pubblica sociale delle unità immobiliari private rimaste invendute. Obiettivi anche interessanti, peccato che quei 100 milioni di euro saranno disponibili, vedi ultima legge di bilancio, 50 ...