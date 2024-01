Le previsoni meteo per il 20 e 21 gennaio 2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino con possibilità di residue e deboli precipitazioni associate. Tra pomeriggio e sera tempo in netto miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Aumento della nuvolosità tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra -1°C e +10°C. Lazio Sabato. Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con residue piogge soprattutto su zone interne e settori meridionali, con neve oltre i 500-700 metri. Tra pomeriggio e sera tempo in rapido miglioramento ovunque con ampi spazi di sereno a partire dai settori settentrionali. Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata ...

