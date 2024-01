Le icone Anni 90 immortalate da Thierry Le Gouès | la mostra a Milano

Leggi su amica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’epoca degli90 rivive attraverso gli occhi del celebre fotografoLein una delle mostre2024 più attese. Organizzata dalla MKSFashion Agency, questa esposizione promette di far rivivere ai visitatori l’essenza pura e ribelle di un decennio che ha segnato la storia della moda e della cultura pop. Anche e sopratutto, grazie ai volti che l’hanno resa tale. Da una parte, l’audacia e l’innovazione stilistica, dall’altra, l’emergere di nuove figure iconiche nel panorama fashion. In questa vibrante atmosfera,Leha saputo catturare la natura di un’epoca in continuo cambiamento, ritraendo con la sua lente non solo la moda ...